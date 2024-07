Saiba quem é o homem que destruiu carros com retroescavadeira

Homem que arrastou carros com retroescavadeira publicou foto e ironizou congestionamento: 'É a Paulista?' - Foto: Arquivo Pessoal

O homem, de 23 anos, preso após arrastar carros e motos com retroescavadeira depois de uma vaquejada em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, no último domingo, 14, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Identificado como Elosmar Franco de Barros, o homem é funcionário da empresa GR Máquinas, que presta serviços para a prefeitura de Juazeiro do Norte. Em nota a empresa afirmou ser surpreendida pelo “lamentável” ato do funcionário.



“A GR Máquinas vem publicamente manifestar sua profunda indignação e repudiar veementemente todos os lamentáveis atos praticados pelo condutor daquele equipamento, e manifestar solidariedade aos impactos pelo triste fato ocorrido”, disse.

Horas antes de cometer o ato, Elosmar publicou uma foto dentro do veículo antes do crime com a legenda: "venida Paulista é?".

Vários carros e motos ficaram destruídos e pessoas feridas. Uma das vítimas foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com suspeita de fratura no pé.

Veja o momento em que ele foi alcançado:

