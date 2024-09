Saiba quem era o casal que morreu ao pular de apartamento em chamas

Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, e Luiz Evaldo, 28 - Foto: Reprodução/redes sociais

Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, e Luiz Evaldo, 28, e o filho deles recém-nascido, Leonardo, foram as vítimas do incêndio que atingiu um apartamento em Valparaíso (GO), nesta terça-feira, 27.

A família estava em casa, no 7º andar de um residencial, quando as chamas tomaram conta do local. Os três pularam da janela para tentar se salvar, mas morreram na queda.

Graciane trabalhava como especialista em extensão de cílios e atendia clientes em Valparaíso. Luiz atuou como repositor em mercados da região. Graciane tinha outra filha, de 11 anos, que não estava na casa no momento do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) recebeu um chamado para a ocorrência por volta das 11h. No entanto, a situação se agravou rapidamente, segundo a corporação.

Apesar de moradores apresentarem diversas versões quanto às causas do incêndio, o CBMGO destacou que a causa do incêndio só poderá ser determinada após perícia técnica detalhada no edifício.