Saiba quem são os famosos que estão presos em Tremembé | A TARDE

O complexo penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo, é conhecido por abrigar o 'presídio dos famosos' e deve receber mais um preso por crime de grande repercussão: nesta sexta-feira, 7, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, aceitou o pedido para transferir Ronnie Lessa, preso por participar da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, à penitenciária no interior paulista.

Ronnie Lessa deve se juntar a outros presos famosos e por crimes de repercussão. Entre eles estão:

- O ex-jogador de futebol Robinho;

- Cristian Cravinhos

- Fernando Sastre - o motorista do Porsche envolvido em acidente que matou um motorista de aplicativo em SP.

- Lindemberg Alves - preso por matar a namorada Eloá, em 2008

- Gil Rugai, condenado pela morte do pai e da madrasta em SP.

Além dos que atualmente cumprem pena na unidade, a P2 de Tremembé, que faz parte do complexo, também já abrigou outros famosos, como:

- Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabella, que deixou a prisão no mês passado e agora abriu um MEI para trabalhar em SP.

- Mizael Bispo, que foi condenado pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima, também cumpriu parte da pena na P2 de Tremembé. Ele foi solto em agosto do ano passado, após progredir para o regime aberto.

