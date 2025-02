Sargento condenado por levar cocaína em avião da FAB recebia droga em motel

- Foto: Reprodução

O sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) condenado por transportar aproximadamente 39 kg de cocaína em um avião presidencial recebia a droga em um motel localizado no Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal.



A condenação foi emitida pelo Superior Tribunal Militar (STM), em decisão final divulgada no final de 2024, que declarou Manoel Silva Rodrigues culpado pelo crime, com uma pena de 17 anos de reclusão. As informações são do site de notícias Metropoles que procurou a defesa do militar que, segundo a reportagem, preferiu não se manifestar.

Na sentença, foram detalhados aspectos da investigação, incluindo o método usado para buscar as drogas no motel. Dois dias antes de embarcar, o sargento esteve no local por 1h03 e, em seguida, deixou o carro com a cocaína em um ponto que a investigação acredita ser na Base Aérea da FAB. Posteriormente, ele teria se deslocado ao aeroporto para buscar o veículo alugado que utilizaria até o embarque com a comitiva presidencial rumo a Tóquio, com escala em Sevilha, na Espanha.

Essa estratégia já havia sido utilizada anteriormente. A investigação identificou que Manoel entrou com seu próprio veículo no mesmo motel em duas outras ocasiões: nos dias 28 de abril e 25 de maio de 2019. Após a visita de abril, ele viajou internacionalmente para o Azerbaijão com escala em Madri, na Espanha. Segundo a apuração, a entrega da droga teria ocorrido na capital espanhola.

Já em 25 de maio, a ida ao motel teria tido um objetivo diferente. Naquela data, Manoel retornava de uma missão em Recife (PE), onde também teria realizado transporte de entorpecentes. A Polícia Federal concluiu que ele foi ao estabelecimento para "comemorar" com a esposa o resultado da operação.