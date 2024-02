Saúde vai investir R$ 55 mi para ações de combate a hanseníase | A TARDE

O Ministério da Saúde anunciou na última terça-feira, 23, que vai investir em torno de R$ 55 milhões para a prevenção e tratamento da hanseníase no Brasil em 2024. Parte do valor, estimado de R$ 50 milhões, vai ser repassado para 955 municípios nas 27 unidades da federação.

As cidades que vão ter grande parte do dinheiro destinado, são classificadas como de alta endemia, com o registro de 10 casos por 100 mil habitantes. As regiões, a partir de agora, devem investir na detecção de casos novos de hanseníase, aplicação de testes rápidos, resgate de casos em situação de abandono, dentre outras políticas de saúde pública.

A ação faz parte do Ciedds (Comitê Interministerial para Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente). Em parceria com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o recurso destinado faz parte do objetivo de eliminar as doenças consideradas “negligenciadas”, como a hanseníase, até 2030.

O Janeiro Roxo é considerado o mês de conscientização e alerta da doença. Já em 26 de janeiro, se comemora o Dia Mundial contra a Hanseníase.

Na abertura do Janeiro Roxo, foi anunciado ainda mais de R$ 4 milhões para investimento em pesquisa de novos medicamentos e R$ 1 milhão para a abertura de edital para ações de enfrentamento e discriminação da doença.i

O Ministério investiu em 2023 em 150 mil testes para a avaliação de contatos nos 27 Estados. O Brasil é o 1º país a oferecer testes rápidos para a detecção da doença na rede pública.