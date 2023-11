Se fosse computado, trabalho invisível feminino aumentaria PIB em 8,5% | A TARDE

Chamadas de trabalhos invisíveis pelo fato de não serem remuneradas, as tarefas domésticas e de cuidados com crianças, idosos, pessoas com deficiência e animais de estimação, se fossem computadas, fariam o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil aumentar consideravelmente.



Segundo pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), se contabilizado apenas o trabalho invisível feminino, o PIB brasileiro seria 8,5% maior. Se somados os trabalhos invisíveis de homens e mulheres, o PIB brasileiro aumentaria 13%.

O assunto ganhou destaque por ter sido tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no último domingo, 5. No editorial de A TARDE desta terça-feira, 7, a iniciativa de inserir a temática na prova foi classificada como oportuna e instrutiva.