BRASIL
Segunda superlua do ano poderá ser vista no Brasil nesta quarta-feira
Fenômeno permanecerá visível por três dias consecutivos
Por Victoria Isabel
A segunda superlua do ano poderá ser observada em todo o Brasil e em diversos países na próxima quarta-feira, 5. A superlua do Castor, a maior e mais brilhante deste ano, permanecerá visível por três dias consecutivos.
A observação poderá ser feita a olho nu, sem necessidade de telescópios ou binóculos. O melhor momento para apreciar o espetáculo será no início da noite. Em São Paulo, a Lua cheia deve aparecer por volta das 18h45; em Belém, às 18h14; e no Recife, às 17h28, considerando o horário de Brasília.
Superlua
O termo “superlua” não é oficialmente reconhecido pela astronomia, mas é amplamente usado para descrever o momento em que a Lua parece maior e mais brilhante no céu. Isso acontece porque o satélite natural estará próximo ao perigeu, ponto de sua órbita mais próximo da Terra.
O termo “superlua” foi popularizado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle e, desde então, passou a ser usado em meios científicos e na imprensa, embora sem consenso técnico. Em termos astronômicos, a Lua cheia ocorre em um instante preciso, mas pode parecer cheia por até três dias.
Quando esse estágio coincide com a maior aproximação da Lua em relação à Terra, o resultado é uma Lua cheia um pouco maior e mais luminosa do que o habitual, o que chamamos de superlua.
