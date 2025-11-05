Menu
BRASIL
BRASIL

Segunda superlua do ano poderá ser vista no Brasil nesta quarta-feira

Fenômeno permanecerá visível por três dias consecutivos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/11/2025 - 7:32 h
Superlua do Castor
Superlua do Castor -

A segunda superlua do ano poderá ser observada em todo o Brasil e em diversos países na próxima quarta-feira, 5. A superlua do Castor, a maior e mais brilhante deste ano, permanecerá visível por três dias consecutivos.

A observação poderá ser feita a olho nu, sem necessidade de telescópios ou binóculos. O melhor momento para apreciar o espetáculo será no início da noite. Em São Paulo, a Lua cheia deve aparecer por volta das 18h45; em Belém, às 18h14; e no Recife, às 17h28, considerando o horário de Brasília.

Superlua

O termo “superlua” não é oficialmente reconhecido pela astronomia, mas é amplamente usado para descrever o momento em que a Lua parece maior e mais brilhante no céu. Isso acontece porque o satélite natural estará próximo ao perigeu, ponto de sua órbita mais próximo da Terra.

O termo “superlua” foi popularizado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle e, desde então, passou a ser usado em meios científicos e na imprensa, embora sem consenso técnico. Em termos astronômicos, a Lua cheia ocorre em um instante preciso, mas pode parecer cheia por até três dias.

Quando esse estágio coincide com a maior aproximação da Lua em relação à Terra, o resultado é uma Lua cheia um pouco maior e mais luminosa do que o habitual, o que chamamos de superlua.

Tags:

astronomia brasil Fenômeno lua cheia SuperLua

