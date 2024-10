Segundo voo com brasileiros repatriados do Líbano chega ao Brasil

A aeronave trouxe 227 passageiros - Foto: Divulgação/FAB

O segundo voo com brasileiros repatriados do Líbano pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta terça-feira, 8, às 6h58. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira trouxe 227 passageiros, incluindo 49 crianças, sendo 7 de colo, além de 3 animais domésticos.

Até o momento, o governo brasileiro, por meio de uma operação conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, retirou 456 pessoas e 6 animais do Líbano, que tem sido alvo de bombardeios no contexto do conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah.

Essa segunda operação de repatriação também transportou insumos médico-hospitalares como doação humanitária, conforme solicitado pelas autoridades libanesas. Novos bens emergenciais devem ser enviados em futuros voos.

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, continua em contato com os brasileiros e seus familiares que ainda desejam deixar o Líbano, organizando novos voos conforme as condições de segurança permitirem.

"O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para aqueles que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, principalmente com voos regulares da companhia libanesa Middle Eastern Airlines", pontuou o Itamaraty.