Seis baianos estão entre mortos em batida de carreta e ônibus em Minas Gerais

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A batida entre uma carreta e um ônibus, em Minas Gerais, no último domingo, 24, resultou na morte de nove pessoas, entre elas seis baianos. O acidente aconteceu em um trecho da BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte do estado.

O ônibus saiu de São Bernardo do Campo (SP), com destino a Aracaju (SE), e a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP). Outras nove pessoas ficaram feridas na tragédia e foram levadas para hospitais da região.

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Segundo a TV Globo, entre os baianos que tiveram óbito confirmado estão o mestre de obras Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e a dona de casa Marinalva de Jesus Dias, de 61. Eles eram casados.

Os dois nasceram na Bahia, mas moravam em Campinas (SP) há 45 anos, de acordo com o filho do casal. Eles seguiam no ônibus com destino a Irajuba, cidade no sudoeste baiano onde possuíam uma casa.

Os outros baianos são:

Juliana Catarine de Oliveira Lisboa, de 28 anos

Os filhos de Juliana: Renan de Oliveira Lisboa, de 11 meses, e Enzo Gabriel Maltez de Oliveira Lisboa, de 5 anos

E o sobrinho João Victor de Souza Oliveira, de 9 anos.

Os quatro eram naturais de Salvador.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os sepultamentos dos baianos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

Oito dos nove mortos foram identificados.

Veja abaixo: