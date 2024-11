'Selfies polêmicas': padre é afastado após vazamento de nudes

Padre Fábio Mansaro de Paula - Foto: Reprodução

A Diocese de Catanduva, no interior de São Paulo, afastou um padre que teve fotos íntimas vazadas. Nas imagens, o religioso apareceu ao lado de outros homens, além de expor as genitais em selfies. Em uma delas, ele segura também uma lata de cerveja. As fotos geraram repercussão na comunidade e igrejas locais.

A confirmação da saída do padre Fábio Mansaro de Paula aconteceu na última sexta-feira, 1.

Fotos do padre | Foto: Reprodução

Na nota oficial divulgada pela instituição, Dom José Benedito Cardoso, Bispo de Catanduva, comunicou o afastamento do Padre de todas as suas atividades, e pediu "orações ao referido sacerdote e por toda a nossa Diocese".

Em nota enviada ao jornal Globo, a instituição afirma que está ciente do "vazamento de imagens pessoais do sacerdote, que gerou repercussão significativa na comunidade e na Diocese". Segundo a nota, o afastamento do Padre foi uma "decisão cuidadosa" do Bispo após consultar o conselho de presbíteros.