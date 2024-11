Baterista do cover do Mamonas Assassinas é acusado de abuso de menores

- Foto: Reprodução / Splash UOL

O baterista William Junior Falanque Santana, de 28 anos, do grupo cover Mamonas Assassinas - O Legado, está sendo acusado de abusar sexualmente três meninas menores de idade, de 11, 13 e 14 anos, em São Paulo.

As denúncias, reveladas pelo programa Domingo Espetacular da Record, afirmam que o caso ocorreu após encontros com as jovens. A denúncia, acessada pelo programa, destaca que as famílias das vítimas estão revoltadas, pois o acusado ainda não foi intimado para depor. A banda Mamonas Assassinas, original, foi extinta em 1996 após o trágico acidente aéreo que vitimou todos os integrantes.

O grupo cover, fundado em 2023 após o lançamento de um filme sobre a banda original, passou a ganhar notoriedade. William foi afastado do grupo em agosto, assim que as acusações surgiram.

Um dos casos relatados teria ocorrido após um encontro de fãs no Parque do Ibirapuera. William teria oferecido carona a uma das meninas em sua Brasília amarela, e durante o trajeto, teria agarrado à força, beijado e obrigado a garota a ter contato íntimo com ele, segundo a denúncia.

A polícia teve acesso ao celular das vítimas. Nos aparelhos, segundo a reportagem da Record, foram encontradas conversas do músico dando em cima delas, pedindo fotos íntimas e sugerindo relações sexuais.

