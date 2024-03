Sem ganhador, prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 120 milhões | A TARDE

Nenhuma aposta acertou o concurso 2.692 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 24, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou, e o valor para o sorteio de terça-feira, 27, é de R$ 120 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 33 - 45 - 55 - 56 - 59.

5 acertos: 152 apostas ganhadoras, R$ 44.288,17

4 acertos: 14.561 apostas ganhadoras, R$ 660,45

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.