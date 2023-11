Serial killer de Minas: conheça assassino que agia inspirado em filme | A TARDE

Preso na última quarta-feira, 15, o serial killer Roberto Marcelo Paiva Ramos, um dos maiores do Brasil, tinha um jeito peculiar de cometer os assassinatos.

Ramos é considerado pelas autoridades de Minas e da Bahia um psicopata, que sentia prazer em ver suas vítimas sofrendo até a morte. Segundo o próprio homem relatou, em prisão anterior, ele matava inspirado no filme “Rejeitados pelo Diabo”. O filme, conta a história de um homem que comete crimes em série pelo desejo de vingança.

Os crimes foram cometidos por ele entre 1997 e 2006. Um dos seus assassinatos que mais chamaram atenção foi o da turista paulista Adriana Chamie Nunes, com 32 anos na época, em uma pousada em Arraial D'Ajuda, Bahia. Adriana foi estrangulada por Roberto com um fio elétrico e depois foi agredida na cabeça com um porrete. Ele chegou a ser preso depois de confessar o assassinato da turista paulista.

No filme, dirigido por Rob Zombie com Sid Haig, Bill Moseley, a família Firefly revida uma emboscada e pratica chacinas contra quem cruzar o caminho do grupo. Os assassinatos em série exibidos na obra são motivados por vingança. Assim como na obra cinematográfica, as mortes cometidas por ele, também tinham teor de "vingança" e "perversidade". Quando matou a turista, Roberto alegou que cometeu o crime como uma forma de "vigança", já que sua então companheira, Rosângela Teixeira da Silva, que também está presa, sentia ciúme.

Prisão

Condenado a 60 anos de prisão, o serial killer foi preso nesta quarta-feira, 15, em Cabo Frio, RJ. Ele estava foragido da Justiça de Minas Gerais há dois anos.

Segundo a Polícia Civil, a captura ocorreu por volta das 13h na Avenida Wilson Mendes, próxima ao Mercado do Peixe.

O criminoso fugiu do sistema penitenciário após progredir para o regime semiaberto e se escondeu em Cabo Frio.