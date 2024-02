Sexta-feira Santa 2024: saiba quando vai ser, se é feriado e motivo | A TARDE

A quaresma começou nesta quarta-feira, 14. Com a chegada do período, é comum a dúvida sobre em qual data será a Sexta-feira Santa de 2024.

A sexta-feira santa é feriado? E quando será celebrada? De acordo com os ritos do cristianismo, a Sexta-feira Santa marca a crucificação e morte de Jesus Cristo. Ela é celebrada no último dia da Semana Santa, que ocorre durante a Semana da Paixão, antes da Páscoa.

Em 2024, a Sexta Santa vai ocorrer em 29 de março. A Arquidiocese de Salvador chega a divulgar o calendário de celebrações que marcam a data na capital baiana.

O dia é considerado de oração pelos cristãos. No Domingo de Páscoa, é celebrada a sua ressurreição.

No caso de ser feriado, a resposta é sim. a Sexta-Feira Santa, também conhecida como a Paixão de Cristo, é considerada um feriado oficial em todo o país. Já a Páscoa em 2024 será celebrada no domingo, dia 31 de março.