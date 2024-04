Silvio Luiz é internado em hospital após passar mal durante narração | A TARDE

O narrador Silvio Luiz, de 89 anos, foi internado no Hospital Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo, no domingo (7), após ter passado mal durante a final do Paulistão.

O hospital confirmou a informação, mas ainda não divulgou o boletim médico. Silvio Luiz estava fazendo uma transmissão online da Record, ao lado dos humoristas Bola e Carioca.

Durante o trabalho na partida entre Palmeiras e Santos, colegas notarm que o narrador não estava bem de saúde. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava com dificuldade de falar.

"Silvio Luiz teve uma indisposição, durante a transmissão digital da final do Campeonato Paulista, no último domingo (07/04), e foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da Record. O estado de saúde do narrador, de 89 anos, é considerado bom pelos médicos que o assistem", diz nota da Record.

O narrador deve passar por exames nos próximos dias, ainda no hospital.

