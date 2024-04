Spotify estuda banir músicas que exaltam facções criminosas | A TARDE

O Spotify estuda a possibilidade de banir músicas que exaltam facções criminosas do Brasil, entre elas o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).



A situação tem sido analisada pelo escritório da plataforma nos Estados Unidos. Chamadas de “proibidões”, as músicas descrevem sequestros, ameaçam facções rivais e a polícia, além de exaltarem os membros das facções e o tráfico de drogas. Com informações da coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

Em Salvador, a guerra de facções tem causado transtornos em diversos bairros, entre eles Mirantes de Periperi, que nos últimos dias tem sido palco de tiroteios.