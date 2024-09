Stellantis oferta curso com vagas remotas e bolsa de R$ 24 mil

Stellantis é empresa responsável por marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Dodge - Foto: Divulgação

A Stellantis, o Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) realizam a terceira rodada do Programa de Residência Tecnológica para formação de profissionais para a indústria automotiva. Na edição deste ano, serão oferecidas 75 vagas, sendo 45 com bolsas ofertadas para os primeiros colocados em cada linha de atuação. As inscrições podem ser realizadas até 27 de setembro e as aulas terão início em outubro de 2024.

O curso de pós-graduação Lato Sensu é gratuito e realizado pela UFPE, sendo destinado aos profissionais formados em Engenharia, que tenham inglês em nível avançado ou fluente. A programação conta com três especializações: Engenharia de Sistemas de Controle de Propulsão para a Indústria Automotiva (Controls); Engenharia de Sistemas de Calibração dos Módulos de Propulsão para a Indústria Automotiva (Calibration); e Desenvolvimento de Software para o Setor Automotivo (Software). Cada área contará com 25 vagas e os 15 primeiros colocados receberão uma bolsa no valor total de R$ 24 mil.

“O objetivo do programa é formar profissionais com o mais alto nível de conhecimento. É uma oportunidade para pessoas com vontade de aprender e de trabalhar. As duas primeiras turmas do curso foram um sucesso, prova disso é que cerca de 90% dos participantes que tiveram interesse foram contratados. Neste ano, conseguimos ampliar o número de vagas para a terceira turma e criar mais oportunidades para quem deseja entrar no mercado automotivo”, afirma o gerente de Engenharia Avançada da Stellantis, Toshizaemom Noce, um dos idealizadores do programa.

A formação tecnológica tem duração de seis meses. Os selecionados terão cinco meses de aulas teóricas remotas, com um mês de formação prática podendo ser presencial ou remota, recebendo treinamento com a Stellantis e UFPE. As especializações possuem 360 horas de carga horária e serão coordenadas pelos professores Abel Guilhermino (Controls), Divanilson Campelo (Calibration) e Breno Miranda (Software).

“Essa Residência Tecnológica com a Stellantis na área de engenharia de propulsão é uma grande oportunidade para a formação de profissionais de alto nível. O profissional terá a oportunidade de interagir diretamente com engenheiros da Stellantis permitindo adquirir conteúdos reais e bastante atualizados de uma montadora que representa cerca de 30% do market share no setor automotivo”, completa Abel Guilhermino, coordenador de um dos programas de residência.

Informações sobre o curso, processo seletivo e cronograma estão disponíveis neste link.