STF autoriza Anderson Torres a sair de casa para cuidar da mãe

Anderson Torres foi autorizado a deixar sua residência à noite e aos finais de semana para cuidar da mãe - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, poderá passar as noites e os fins de semana na casa dos pais ou no hospital onde a mãe está internada. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Moraes acatou pedido da defesa de Anderson Torres para que o político possa acompanhar o tratamento médico da mãe, de 70 anos. Segundo a petição, a mãe de Torres está com "gravíssima e incurável doença (câncer)" e o pai, de 73 anos, "não consegue, por si só, ministrar alguns cuidados indispensáveis ao tratamento de sua esposa".

Anderson Torres chegou a ser investigado e preso por suposta omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Ele foi solto por ordem de Moraes em maio de 2023, mas o ministro definiu uma série de medidas restritivas – entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de permanecer em casa à noite e aos fins de semana.

"Defiro parcialmente o requerimento e autorizo a flexibilização da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, para que Anderson Gustavo Torrres possa visitar e acompanhar a genitora nos cuidados necessários ao tratamento de sua saúde", diz Moraes em seu despacho.

Os advogados de Anderson Torres chegaram a dizer que a mãe do político está "em iminência de óbito e deve ser acompanhada por seus familiares para que possam se despedir da paciente".