STF decide sobre maconha em Dia Internacional Contra o Tráfico

Movimento Marcha da maconha em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir nesta quarta-feira, 26, a quantidade de maconha que diferencia traficante de usuário. O detalhamento acontece após a Corte descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal após um julgamento que demorou nove anos.

Curiosamente, a decisão do STF também deve acontecer no Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, neste 26 de junho. A data, reconhecida pelas Nações Unidas, para comemorar o desmantelamento de Lin Hse Tsu do comércio de ópio em Humen, Guangdong, terminando em 25 de junho de 1839, pouco antes da Primeira Guerra do Ópio na China.

Leia Mais:

>> Entenda se a maconha será liberada após descriminalização no STF

>> Maconha: STF decide quantidade para diferenciar uso pessoal e tráfico

A decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal foi tomada por 8 votos a 3. Votaram a favor da descriminalização os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber (aposentada), Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, Luis Fux e Carmén Lúcia. Já os ministros Cristiano Zanin, Kassio Nunes Marques e André Mendonça foram contra a descriminalização.