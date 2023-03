STF determina transferência de Abdelmassih para hospital penitenciário

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a transferência do ex-médico Roger Abdelmassih, de 73 anos, condenado em 2010 a 173 anos de prisão por atentado ao pudor e o estupro de mais de 70 pacientes, do presídio de Tremembé para um hospital penitenciário. A decisão foi publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira, 6.

A medida foi solicitada pela defesa do acusado, em um pedido de revogação da prisão preventiva ou do cumprimento da pena em domicílio para cuidados médicos. No entanto, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que, sem trabalhar desde 2009, é melhor que o acusado seja transferido para o Hospital Penitenciário de São Paulo.

"Deste modo, considerados o quadro clínico descrito pela defesa, devidamente atestado em laudo assinado por médico servidor do Estado de São Paulo e a alegada situação econômica do paciente, de que, em razão da [...] inatividade profissional desde 2009, não aufere proventos de quaisquer fontes, forçoso concluir pela necessidade de sua internação em hospital penitenciário", diz trecho da decisão.

Depois de preso, Abdelmassih precisou ser socorrido algumas vezes por apresentar problemas de saúde. Em 2021, ele ficou internado após se queixar de dores torácica.

Beneficiado por um habeas corpus, ele teve o direito de responder em liberdade, mas teve o benefício revogado em janeiro de 2011, quando tentou renovar seu passaporte. Com a prisão decretada, ele passou a ser procurado pela polícia até ser preso em 2014, no Paraguai.