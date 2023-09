STF enviará a Lula indicações de mulheres para vaga no TSE

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, nesta quarta-feira, 6, a lista tríplice para a escolha de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista será encaminhada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que deve fazer a indicação.

A mais votada foi Marilda de Paula Silveira, com 11 votos, seguida de Daniela Lima de Andrade Borges e Vera Lúcia Santana Araújo, que tiveram dez votos. A vaga surgiu com o fim do mandato da ministra Maria Claudia Bucchianeri.

Ao proclamar o resultado, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse estar muito satisfeita com o fato de a lista ser composta integralmente por mulheres.

O TSE tem sete integrantes. Três vagas são destinadas a membros do STF, duas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e duas devem ser preenchidas por representantes da advocacia indicados pelo chefe do Poder Executivo. Nesse último caso, o nome é escolhido a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Supremo.