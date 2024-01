Substância semelhante a cocaína é encontrada na casa de PC Siqueira | A TARDE

A polícia encontrou resquícios de uma substância similar a cocaína no apartamento do youtuber PC Siqueira, encontrado morto na zona sul de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 28. A Polícia Civil aguarda o laudo para confirmar a suspeita.

Ainda de acordo com a polícia, o youtuber teria tirado a própria vida na frente da ex-namorada, Maria Luiza Watanabe. Eles terminaram um relacionamento de mais de um ano nos últimos dias.

Ainda de acordo com as informações, a mulher teria tentado impedir o ato, mas não teve forças para segurar o youtuber. O corpo dele será submetido a um exame toxicológico. A investigação não descarta a possibilidade de que Maria Luiza também estivesse sob efeito de entorpecentes.

O apartamento de PC Siqueira passou por perícia na noite desta quarta-feira. A polícia encontrou o local bagunçado e com muita sujeira. Uma tia do youtuber que esteve no apartamento afirmou que ele era muito amado pela família. Ela contou ainda que ele estava fazendo curso para se tornar tatuador.

PC Siqueira foi um dos primeiros profissionais relevantes do Youtube, ficando bastante famoso em 2010. Ao longo dos anos, ele falou sobre temas como depressão e suicídio.

Em caso de urgência, procure ajuda

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.