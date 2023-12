SUS atendeu quase 50 baleados por dia em um ano | A TARDE

O Sistema Único de Saúde (SUS) atendeu quase 50 baleados por dia no Brasil em 2022. Foram 17,1 mil internações de baleados em hospitais públicos do país. O levantamento é do Instituto Sou da Paz.

O estudo revela tambem que os impactos da violência armada no país custou aos cofres públicos R$ 41 milhões. Quantia equivalente o valor de 1 milhão de mamografias no Brasil.

“Em média, uma internação por arma de fogo custa três vezes mais que uma internação provocada por outros problemas de saúde”, explica Cristina Neme, coordenadora de proSUS jetos do Instituto Sou da Paz.

Os gastos variam de acordo com a gravidade do caso, a complexidade dos procedimentos e o tempo de internação. Nos hospitais de alta complexidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o custo médio de um paciente baleado é de R$2,3 mil por dia. Somente este ano, a Secretaria Estadual de Saúde já gastou mais de R$ 19,7 milhões, o que daria para realizar 4,6 milhões de hemogramas completos.