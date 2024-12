Suspeita de envenenar filhas gêmeas tem prisão preventiva decretada

- Foto: Reprodução redes sociais

A mãe suspeita de envenenar as filhas gêmeas Manoela Pereira e Antônia Pereira, de 6 anos, na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A decisão foi tomada nesta terça-feira, 10, após o envio do inquérito policial pela Delegacia de Polícia de Igrejinha, que indicia Gisele Beatriz Dias, 42 anos, como principal suspeita pelas mortes ocorridas em outubro.

A suspeita já estava presa temporariamente, mas, com o fim do prazo da medida, foi solicitada e autorizada sua prisão preventiva. As mortes das gêmeas, que aconteceram em sequência nos dias 7 e 15 de outubro, seguem sendo investigadas.

Relembre o caso

Testemunhos de familiares e pessoas próximas indicam um histórico de comportamento indiferente de Gisele em relação às gêmeas, enquanto demonstrava afeto apenas pelo filho mais velho, falecido em 2022.

Gisele e o marido –que não é tratado como suspeito– tiveram quatro filhos. Apenas uma, de 19 anos, está viva. Segundo o delegado, o marido “disse que não duvidava que ela [a mãe] fizesse algum mal às suas irmãs, tendo em vista sua conduta ao longo de sua convivência com ela”.

Segundo testemunhas, Gisele costumava reclamar que o marido sempre ficava do lado das filhas após desentendimentos