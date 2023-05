Suspeita de enviar bombons que mataram aniversariante no Rio é presa

Uma mulher, suspeita de enviar os bombons envenenados que mataram Lindaci Viegas Batista, no Rio de Janeiro, foi presa na noite desta quarta-feira, 24, no endereço do entregador da encomenda, quando tentava apagar as pistas do crime.

A suspeita, identificada como Suzane Martins da Silva, foi localizada após depoimento do motoboy que realizou a entrega dos bombons à vítima. A suposta autora do crime foi encontrada no endereço do profissional, quando foi procurá-lo para impedir que a polícia descobrisse a autoria do crime.

Suzane foi presa em flagrante por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil, e encontra-se custodiada, à disposição da Justiça. A suspeita se relacionava com um ex-compaheiro da vítima, identificado pelo prenome de Mário, e foi morta por ciúmes.

"Suzane sempre desconfiou que Mário estava lhe traindo com sua ex e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando-lhe flores e bombons que estavam envenenados", informou a Polícia Civil em nota.



O caso

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, morreu no último sábado, 20, após comer bombons que ganhou no dia do aniversário, no Rio de Janeiro. A perícia realizada no corpo da vítima apontou a presença de chumbinho em seu organismo.