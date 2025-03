Susto! Avião colide com pássaro e volta a Brasília

Empresa afirma que pouso foi feito com segurança - Foto: Reprodução

Um avião operado pela Gol colidiu com um pássaro após decolar na manhã deste domingo, 23, e teve que retornar ao aeroporto de Brasília. O voo tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Apesar do acidente, a empresa aérea afirmou que o pouso ocorreu em “segurança”. "A GOL informa que a aeronave que realizava o voo G3 1445 (BSB-CGH), com decolagem às 09h10 deste domingo, precisou retornar ao aeroporto de Brasília após a tripulação identificar um bird strike (colisão com pássaro). O pouso ocorreu em total segurança às 09h53 e a aeronave foi para a inspeção", disse, em nota.

Já a Inframerica, empresa que administra o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, informou que a operação dos voos não foi impactada.

"A Inframerica informa que um voo que partiu nesta manhã do Aeroporto de Brasília com destino a Congonhas em São Paulo, retornou ao terminal aéreo cerca de 30 minutos após a decolagem. A aeronave pousou em total segurança", diz.