Avião capota durante o pouso e deixa pelo menos 8 feridos

Um avião da Delta Airliness sofreu um acidente no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, no Canadá na tarde desta segunda-feira, 17., ao capotar durante o pouso.

De acordo com informações preliminares, o piloto tentou fazer um pouso forçado. Ao menos 8 pessoas ficaram feridas.

O aeroporto diz estar ciente do acidente envolvendo o avião que chegava de Minneapolis e que as equipes de emergência estavam respondendo.

Todos os passageiros e tripulantes foram contabilizados, segundo postagem do aeroporto no X.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.