Pais são condenados após filha de 20 chegar a 27 quilos

Paus de uma bailarina são condenado após deixá-la pesar menos de 30 quilos - Foto: Reprodução/District Court of Western Australia

Os pais de uma bailaria foram condenados em um tribunal em Perth, Austrália, após a menina chegar a pesar 27 quilos. Eles falsificaram os documentos da garota para que sua aparência fosse compatível com o peso que apresentava.

Quando tinha 17 anos, a garota estava esquelética, tinha cabelos quebradiços e pele escamosa, chegando em um ponto de desnutrição onde ela corria risco de uma parada cardíaca ou morte súbita, segundo a CNN.

Os pais, ao se defenderem, alegavam que o quadro se dava pelo fato da garota ter escolhido se tornar vegana e ser muito exigente no que comer.

"Meu cliente não deixou a filha passar fome. Ele nunca deixou de dar de comer a ela", alegou o advogado do pai, Oliver Paxman, à CNN. "Ele amava e mimava sua filha. Ela era livre para comer o quanto quisesse. Este caso era sobre nutrição inadequada de uma dieta vegana", acrescentou, garantindo que a menor fazia três refeições diárias e lanches.

"Todos os pais neste planeta sabem que se você não der comida suficiente a uma criança, ela passará fome. Mas e se seu filho escolher ser vegano?", concluiu ele.

A juíza Linda Black afirmou que, reconhece o amor que os pais tem pela filha, que agora tem 20 anos, porém ainda os culpa por tentar mantê-la uma "menininha" por muito tempo.

"Este não é um caso sobre uma bailarina desnutrida", disse a juíza. "Vocês isolaram a sua filha, vocês a impediram de crescer, vocês a impediram de se desenvolver da maneira que ela tinha direito. Vocês a mantiveram como uma garotinha muito além da idade em que ela deveria ter", disse a magistrada.

A garota, que cresceu sendo protegida e educada em casa pela mãe, só foi socializada por meio das aulas de dança, segundo a juíza.

Os pais e a filha não foram identificados publicamente por conta da legislação australiana. O pai da garota foi condenado a seis anos e meio de prisão e a mãe, sentenciada a cinco. A menina porém, implorou à juíza apra que eles fossem libertos dizendo que eles "a amam muito".

Além de ser fisicamente mal desenvolvida, a garota foi prejudicada intelectualmente. De acordo com a magistrada, os pais só deixavam a filha consumir mídia destinada ao público infantil, como "Teletubbies" e "Thomas e Seu Amigos".

A juíza não acreditou na versão entregue pelos pais, que mentiram várias vezes sobre a idade da menina para encobrir o fato da desnutrição.

"Parece que todos no mundo que tiveram a oportunidade de interagir com a menina entenderam que ela estava gravemente desnutrida, exceto as duas pessoas que professaram amá-la. Eu simplesmente não posso aceitar que vocês não tenham visto. Eu simplesmente não posso aceitar que vocês não tenham notado", disse Linda.

A garota foi hospitalizada com 17 anos com um índice de massa corporal de 12,5, muito abaixo da faixa saudável, entre 18 e 25.