Técnico do TJ vendia dados ao PCC por R$ 50 para apostar no 'Tigrinho'

Rigel dos Santos - Foto: Reprodução

Viciado no jogo de azar conhecido como 'Tigrinho', o servidor técnico do judiciário Rigel dos Santos Brito, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), vendia informações sigilosas por R$ 50. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo a reportagem, a líder do esquema era a advogada brasiliense Carla Rufino Freitas, que pagava Rigel e depois os repassaria ao cliente que representava, um criminoso membro do PCC.

Advogada dizia ser 'serva de Deus' nas redes sociais | Foto: Reprodução

Os três integrantes do esquema foram alvo da Operação Têmis, deflagrada nessa quarta-feira, 24, pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

“Apesar do baixo valor, os elementos acolhidos apontam que a advogada recorria ao servidor com frequência para consultas sigilosas”, pontuou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), informando que o servidor foi alvo de outra operação policial, em 2011, pela prática de corrupção.