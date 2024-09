Técnico é acusado de fotografar partes íntimas de paciente em hospital

Vítima estava sob efeito de anestesia no momento em que o fato aconteceu - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Foi aberta uma investigação contra um técnico de enfermagem, acusado de tirar foto das partes ítimas deuma paciente dentro do Hospital Cardoso Fontes, da Rede Federal, no Rio de Janeiro, durante uma cirurgia. O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira, 26, que o servidor vai ser demitido.

O servidor foi flagrado com o celular apontado para a genital da mulher dentro do centro cirúrgico do hospital. A vítima estava sob efeito de anestesia no momento em que o fato aconteceu.

A paciente prestou queixa na delegacia, mas o caso foi registrado como uma infração de menor potencial ofensivo. Por isso, ele não deve ser preso. A defesa da vítima defende uma aplicação mais rigorosa da lei.



“Essa defesa entende que a partir do momento que o acusado aproveita da situação de fragilidade, se aproveita da situação da vítima estar desacordada, vulnerável, o crime imputado a ele deve ser o crime previsto no artigo 217, de estupro de vulnerável”, disse o advogado Nicolas de Iulio.

O técnico de enfermagem negou as acusações e informou que buscava o sinal do celular para falar com a esposa. O Conselho Regional de Enfermagem abriu um procedimento para apurar o caso.