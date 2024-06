"Tio" estupra sobrinha, dá 35 facadas e joga corpo em caçamba de lixo | A TARDE

Um homem considerado como tio de uma criança de 11 anos confessou ter estuprado a menor em sua própria casa na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.

O corpo de foi encontrado em uma caçamba de lixo. Sophia Angelo estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira, 27, quando saiu para ir para o colégio. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que a menor aparece caminhando ao lado do "tio" Edilson Amorim dos Santos Filho.

Em depoimento prestado na delegacia da Ilha do Governador, o criminoso disse ter tocado no corpo da menina e, para silenciá-la, desferiu ao menos 35 facadas na criança. Os dois se conheciam porque o homem é irmão da ex-esposa do pai dela, Paulo Sérgio.

De acordo com o código penal, passar a mão nos seios e nas pernas de um menor de idade configura o crime de estupro de vulnerável.

Paulo Sérgio disse que Edilson tem histórico de abuso contra crianças, tendo abusado da própria enteada e sobrinha. Quando a morte da filha foi confirmada, ele desabafou e disse que o criminoso era acobertado pela própria irmã, que era sua ex-esposa. Edilson foi localizado na casa da mãe e foi conduzido à delegacia também na manhã de terça, 28

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver e aguarda audiência de custodia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

