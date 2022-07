Tirullipa chora e diz que sairá da internet após buscas da polícia

Neste sábado, o humorista Everson Silva, conhecido como Tirullipa, publicou em suas redes sociais a explicação do seu envolvimento em um inquérito policial que investiga diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa de apostas esportistas Betzord. O comediante não segurou a emoção e chorou dizendo que se afastará da internet após "a pancada sofrida" e declarou sua inocência.

"Não teria 26 anos de carreira se eu não usasse com a verdade e com a honestidade. O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande. É fake news essa notícia de que tenho envolvimento com alguma coisa criminosa", argumentou.

Tirulipa detalhou o pouco envolvimento que teve com a empresa Betzord. "Quase um ano depois de eu ter feito esse job pontual, a polícia descobriu algumas coisas sobre essa empresa e veio atrás dos influenciadores que já prestaram serviço para essa empresa", emendou.

Ele aproveitou ainda para agradecer o apoio dos fãs diante dos acontecimentos dos últimos dias. O humorista aparentou muita emoção nesse momento.

"Tiro muita gente da depressão, mas fico um pouco chateado quando querem sujar o seu nome. Preciso dar um tempo e vou para o meu porto seguro que é minha família", encerrou.