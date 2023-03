Toguro nega culpa em morte de motociclista após acidente de trânsito

Depois do acidente que esteve envolvido na última sexta-feira, 3, no Rio de Janeiro, o influencer Toguro negou que deu ré e garantiu que prestou todo o atendimento necessário ao motociclista Johnny Silva, que morreu no local.

“Uma fatalidade. Ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida, em momento algum eu dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu estive no local e esperei o atendimento médico a vítima”, garantiu o influencer em nota.

Segundo os relatos de testemunhas, Toguro vinha pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, quando perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Para recuperar a saída perdida, ele teria dado marcha ré, quando colidiu com a moto.

“Me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas”, diz a nota emitida por Toguro.

Tiago Toguro ainda afirmou que está mantendo contato com a família do motociclista e não se pronunciou no dia do acidente por não estar bem psicologicamente.

“Desde o momento do acidente até agora, não estou bem, por isso o silêncio e por este motivo preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos, e de forma velada ajudá-los como for possível, sabendo que nenhum valor trará de volta à vítima e muito menos amenizará o sofrimento e dor daqueles que o amavam”, completou.