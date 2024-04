Torcedor do Sport morre após engasgar com espetinho antes de partida | A TARDE

Um torcedor do Sport de 39 anos, identificado como Sérgio Augusto, morreu nesta quinta-feira, 11, em Recife, no estado de Pernambuco, após se engasgar com a carne de um espetinho antes da partida do clube contra o Ceará, que aconteceu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Sérgio Augusto chegou a ser socorrido e internado no Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central do Recife, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Militar (PM) que estava no local foi acionada para ajudar. um agente fez a manobra de Heimlich no torcedor, para tentar desobstruir a garganta, e, de acordo com a corporação, Sérgio voltou a respirar, mas precisou ser levado para a unidade de saúde.

Nas redes sociais, o clube lamentou o falecimento do torcedor "com sentimento de profunda tristeza". Sérgio era casado e deixa um filho.

"Meus sentimentos a seu pai Marcos, sua mãe, seu irmão Saulo, seu filho Bruno e a todos os seus familiares e amigos. Deus o receba nessa nova morada e com sua infinita bondade e conforte sua família", disse Maciel Júnior, diretor de comunicação do Sport.