Traficantes são presos após torturar jovens que os chamaram de cornos

Os seis autores foram autuados em flagrante por tortura majorada - Foto: Arquivo NSC

Seis pessoas foram presas em flagrante, na última sexta-feira, 7, no município de Borba (AM), após torturar um adolescente, de 15 anos, e um jovem, de 18 anos.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), as vítimas foram submetidas ao tribunal do crime por fazer publicações na internet onde alegavam que os suspeitos, que têm envolvimento com tráfico de drogas, eram supostamente traídos por suas companheiras.

Segundo o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, os jovens eram administradores de uma página de rede social onde “zoavam” os traficantes.

“Diante disso, os criminosos contrataram um hacker, que apontou que as vítimas eram as administradoras do perfil em que foram feitas afirmações relacionadas a traições entre companheiras de traficantes da região”, disse o delegado.

Os jovens foram levados para uma casa na quinta-feira, 6, no qual foram “julgados” pelo tribunal do crime. A tortura ainda foi assistida em vídeo-chamada por uma mulher envolvida com o tráfico de drogas.

“O adolescente e o jovem foram condenados à morte, todavia substituíram a pena por 40 palmatórias, após saberem que as autoridades policiais estavam à procura das vítimas”, falou o delegado.

Os seis autores foram autuados em flagrante por tortura majorada e encaminhados à audiência de custódia, onde os flagrantes foram convertidos em preventivas.