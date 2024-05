Tragédia do RS ultrapassa a marca de 2 milhões de afetados | A TARDE

O número de pessoas atingidas pelos temporais no estado do Rio Grande do Sul passaram a marca de 2.039.048, segundo boletim atualizado da Defesa Civil divulgado por volta das 12h deste sábado, 11.

As mortes pelas fortes chuvas seguem em 136 e não há mais óbitos em investigação. O número de desaparecidos caiu para 125. Ainda segundo informações, o número de feridos segue em 756, o de pessoas resgatadas em 74.153 pessoas e de animais 10.348.

A Defesa Civil contabiliza mais de 339.925 pessoas desalojadas. O número de pessoas em abrigos caiu de 71.409 para 71.398. Ao todo, 445 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema.

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que é esperado que o número de vítimas fatais cresça. Segundo ele, os estragos causados pelas fortes chuvas são o maior desastre climático da história do estado.

Para este final de semana, a Defesa Civil emitiu um alerta de inundação severa para a Região Metropolitana de Porto Alegre e cidades banhadas pelos rios Dos Sinos, Jacuí e Caí, além dos municípios próximos ao lago Guaíba.

