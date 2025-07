Homem morre durante imersão do grupo cristão Legendários

Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, funcionário de uma empresa de segurança do trabalho, faleceu neste sábado, 28, após sofrer uma crise convulsiva durante uma atividade promovida pelo grupo cristão Legendários, em Rondonópolis (MT), a cerca de 218 km de Cuiabá. O evento reunia aproximadamente 150 participantes em uma programação de imersão na natureza.

De acordo com o Hospital Regional da cidade, Rodrigo chegou à unidade ainda com vida, logo após o mal-estar. Ele foi entubado, mas não resistiu e veio a óbito horas depois. As causas exatas da crise convulsiva ainda não foram esclarecidas.

O encontro fazia parte do TOP (Track Outdoor de Potencial), uma das principais ações do movimento, que propõe uma vivência de 72 horas em ambiente natural com provas e experiências intensas. Os valores para participar das atividades do grupo variam entre R$ 450 e R$ 81 mil, dependendo da estrutura oferecida e da localização do evento.

Nas redes sociais, Rodrigo se identificava como cristão metodista, casado e pai de dois filhos. Ele foi sepultado no cemitério da Villa Aurora, em Rondonópolis.

O movimento Legendários foi criado em 2015, na Guatemala, pelo pastor Chepe Putzu, e tem se expandido pelo Brasil com a proposta de resgatar valores masculinos por meio da fé cristã e de desafios físicos. A filosofia do grupo se resume no lema "AHU" — sigla para Amor, Honra e Unidade.

Até o momento, os organizadores do evento não se pronunciaram sobre a morte de Rodrigo.