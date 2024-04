Tragédia: Três pessoas morrem após caixas d'água despencarem | A TARDE

O evento de inauguração de um mercado em Pontal do Paraná, na sexta-feira, 22, terminou em tragédia. Três pessoas morreram após a laje, que sustentava três caixas d' água, desabar e cair, atingindo parte do depósito e da padaria do mercado

Além dos mortos, outras 12 pessoas foram resgatadas e ficaram feridas, conforme informou a Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Paraná). O prefeito da cidade, Rudão Gimenes, presente na inauguração mas ausente no momento do desmoronamento, expressou pesar.

Nas redes sociais, circula um vídeo do desabamento no interior do mercado Super Rede Atacadista, enquanto uma pessoa, ao microfone, clama por socorro. As imagens revelam a correria das pessoas e produtos caídos das prateleiras no chão do estabelecimento.