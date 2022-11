Trio de Daniela Mercury tem "boneco patriota" na carroceria

O "patriota do caminhão" virou alegoria do trio na cantora Daniela Mercury. Durante show dela em Salvador, um boneco preso na frente do trio elétrico fazia referência ao bolsonarista que ficou colado à frente de um caminhão que furou as manifestações golpistas.

O homem, comerciante de Caruaru (PE), onde foi gravado o vídeo que viralizou nas redes, tem recusado pedidos de entrevista. Ele diz que já se expôs demais. O motorista do caminhão gravou dois minutos de vídeo, até que o homem pendurado pediu para ele parar. “Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, tô trabalhando".

"O patriota adorou a música nova. Me disseram que ele se agarrou no meu trio para ouvir ‘Soteropolitanamente na Moral’. Não se preocupem: ele se soltou ao fim do trio, dançou junto com a gente e tá até tomando uma cervejinha com picanha", postou a rainha da Axé Music nas redes sociais, apoiadora de Lula (PT).