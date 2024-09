Tripulação some após naufrágio de navio a caminho de Noronha

Embarcação se chamava Concordia - Foto: Reprodução

Um navio de carga afundou enquanto fazia o trajeto Recife-Fernando de Noronha na noite de domingo, 15. Segundo o g1, até o momento, os oito ocupantes da embarcação não foram localizados.

“O barco saiu no sábado, estava quase no meio do caminho. A carga soltou, e a tripulação revolveu retornar para o Recife. O barco pode transportar até 180 toneladas e estava cheio”, contou Antônio Gonçalves, dono da embarcação.

Leia também:

>> Onda de incêndios chega ao Parque Nacional de Brasília

>> Ambulância? Marçal mostrou intenção de seguir debate após cadeirada

>> Sinal de facção teria motivado mortes de candidata e irmã

Um alerta foi emitido nos grupos de navegadores para busca dos tripulantes. A procura se concentra nos arredores da Ilha de Itamaracá, na Grande Recife.

O barco transportava material de construção e alimentos. “Os porões estavam com materiais para abastecer os mercados da ilha, além de material de construção. O movimento em Noronha melhorou, o prejuízo é grande”, declarou Antônio ao g1.

A rota entre Recife e Fernando de Noronha tem cerca de 545 quilômetros. Os navios levam, geralmente, cerca de 48 horas no percurso.