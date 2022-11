TSE recebe relatório das urnas que não aponta irregularidades

Tribunal Superior Eleitoral informou através de uma nota que recebeu no fim da tarde desta quarta-feira, 09, o relatório final do Ministério da Defesa sobre as urnas eleitorais. Segundo a nota do TSE, o relatório não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência no processo eleitoral de 2022 que deu vitória ao candidato Luís Inácio Lula da Silva.

O TSE reafirmou que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional, e que as Eleições de 2022 comprovaram a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração. Segundo a nota, O TSE vai analisar as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema.

Para o cientista político, Cláudio André, o relatório comprova a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e desestimula o discurso golpista sobre o resultado das eleições. "Eu entendo que a repercussão de fato, né? Ela envolve alguma mensagem relativamente dúbia, mas sem nenhum questionamento formal, nenhum tipo de base probatória comprometa a lisura e a transparência das eleições. Isso obviamente que esvazia o tom golpista de uma parte da base de bolsonaristas que insiste em não reconhecer o resultado das eleições".

"Eu entendo que tudo caminha realmente pra termos uma um reforço por parte das instituições e da chegada desse novo governo e também eu entendo que próximas semanas haverá uma diminuição desse tom golpista" concluiu o Cláudio.