Turistas são resgatadas após passar noite perdidas em mata

- Foto: Reprodução / CBMGO

Duas jovens de São Paulo foram resgatadas na quarta-feira, 7, após passarem a noite perdidas na mata da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Elas haviam saído para uma caminhada na Trilha Zen, uma estrada que fica a cinco quilômetros da cidade de Alto Paraíso de Goiás, e não conseguiram voltar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros goiano, responsável pelo resgate, a corporação foi acionada por um senhor de 72 anos que havia hospedado as jovens em Alto Paraíso. As turistas partiram na última terça-feira, 6, para fazer uma trilha com fins espirituais e deveriam ter retornado à noite.

Após às 19h, as jovens não retornaram, e o proprietário da hospedagem foi até a entrada da trilha e tentou contato por telefone. Às 21h, elas responderam à mensagem dizendo que estava tudo bem e que voltariam em uma hora. No entanto, a noite passou e elas não retornaram à cidade.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após buscas na região, encontrou as turistas a mais de dois quilômetros do início da trilha. Elas estavam desidratadas, mas sem ferimentos. Segundo o relato das jovens, elas se afastaram da trilha e ficaram sem bateria no celular, o que as forçou a passar a noite ao relento.