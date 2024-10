Twitter vai voltar ao Brasil? Advogados preparam retorno do X

X é o antigo Twitter - Foto: Divulgação

Uma das redes sociais mais populares do Brasil, o X, antigo Twitter, está próximo de voltar a funcionar no país. Advogados da empresa preparam um pedido formal ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informando que todos os pedidos da Corte foram cumpridos.

As solicitações são: a indicação de um representante legal, o bloqueio de perfis suspeitos de compartilhar conteúdo antidemocrático e o pagamento de todas as multas. As informações são da CNN Brasil.

O pedido será apresentado independentemente da apresentação dos documentos que Moraes pediu no sábado, 21. Foram pedidas provas de que Rachel de Oliveira Villa Nova é representante legal da empresa no país.

Alexandre analisou o documento enviado e concluiu que sua determinação não foi devidamente cumprida e ordenou que o escritório de advocacia complemente as informações que comprovam a representação da empresa.

Ainda segundo a CNN, os advogados deverão apresentar as procurações societárias originais outorgadas pelas sócias das controladoras da plataforma à advogada “devidamente notarizadas e consularizadas”.