Usuários relatam instabilidade no Gov.br nesta quinta | A TARDE

Usuários do Gov.br foram às redes sociais nesta quinta-feira, 11, para relatar a instabilidade da plataforma do governo federal.

Segundo os relatos, postados no X (antigo Twitter), a instabilidade está no acesso à conta. “Oii @DigitalGovBr não consigo acessar o SSO do http://Gov.Br. Está fora do ar?”, diz um dos internautas.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Comunicação e aguarda posicionamento. O espaço está aberto a manifestações.