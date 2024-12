Uva passa no arroz: ame-a ou deixe-a

Uva passa no arroz, um divisor de águas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com a chegada das festas de fim de ano, as pessoas começam a pensar no cardápio, geralmente contando com chester, tender, peru, rabanada e salpicão. Mas existe um ingrediente que geralmente se faz presente e causa polêmica, a tal da uva passa no arroz.

Na Roma Antiga, foi descoberto que as uvas caídas das videiras e secas, por causa do sol, ainda poderiam ser consumidas, evitando o desperdício. Portanto, elas passaram a ser adotadas na culinária. Isso foi se espalhando por várias culturas, e no hemisfério norte, em especial nas celebrações de início de inverno.

A fruta carregava consigo o significado de prosperidade, fartura e longevidade. Depois, quando os ritos considerados pagãos, pela Igreja Católica, foram ressignificados, as passas mantiveram seu posto nos pratos, agora fazendo parte do Natal.

Somado a isso, existem as justificativas nutricionais da presença dessas frutas. Já que ela pode pode adicionar vitaminas e minerais para a refeição, segundo o nutricionista Haroldo Lordello Filho.

"Ao contrário do que se imagina, frutas desidratadas são tão saudáveis quantos as frutas frescas, principalmente se o processo de desidratação for feito de forma natural. A desidratação das frutas é um método de conservação desses alimentos", explica.

De acordo com o nutricionista, fora a vitamina C, que é perdida durante o processo, as demais vitaminas e minerais continuam intactos, assim como as fibras, "podendo ser uma forma de acrescentar vitaminas e minerais nas refeições e auxiliar no correto funcionamento do metabolismo. O que é algo muito bom para a saúde".