Vaca 'atropela' mulher na rua, invade fábrica e assusta funcionários

Vaca casou o maior pânico entre os funcionários da fábrica - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma vaca desgovernada invadiu uma fábrica de polpa de frutas, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, na tarde de quinta-feira, 28, gerando um verdadeiro alvoroço entre os funcionários.

O incidente teve início quando o animal atropelou uma mulher na Rua Senador Petrônio Portela. A vítima, que sofreu ferimentos no pé e teve a roupa rasgada, foi socorrida por Micael Gomes, um técnico de produção que a levou para sua casa até que seus familiares a levassem ao hospital. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher.



Animal saiu da empresa sozinho | Foto: Reprodução Redes Sociais

Após o atropelamento, a vaca conseguiu acessar a fábrica e começou a perseguir os funcionários. Imagens das câmeras de segurança mostraram um trabalhador correndo em busca de abrigo enquanto o animal causava pânico. Apesar do susto e dos danos causados a uma motocicleta estacionada nas proximidades, ninguém dentro da fábrica ficou ferido. A vaca, após causar o tumulto, conseguiu sair do local sozinha.

Esse invasão inusitada deixou moradores e trabalhadores da região surpresos e levantou questões sobre a segurança na área, especialmente em relação ao controle de animais soltos. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias que levaram à invasão do animal.