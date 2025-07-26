INVASÃO INUSITADA
Vaca 'atropela' mulher na rua, invade fábrica e assusta funcionários
Depois de invadir empresa, animal ainda destruiu uma motocicleta que estava na rua
Por Redação
Uma vaca desgovernada invadiu uma fábrica de polpa de frutas, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, na tarde de quinta-feira, 28, gerando um verdadeiro alvoroço entre os funcionários.
O incidente teve início quando o animal atropelou uma mulher na Rua Senador Petrônio Portela. A vítima, que sofreu ferimentos no pé e teve a roupa rasgada, foi socorrida por Micael Gomes, um técnico de produção que a levou para sua casa até que seus familiares a levassem ao hospital. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher.
Após o atropelamento, a vaca conseguiu acessar a fábrica e começou a perseguir os funcionários. Imagens das câmeras de segurança mostraram um trabalhador correndo em busca de abrigo enquanto o animal causava pânico. Apesar do susto e dos danos causados a uma motocicleta estacionada nas proximidades, ninguém dentro da fábrica ficou ferido. A vaca, após causar o tumulto, conseguiu sair do local sozinha.
Esse invasão inusitada deixou moradores e trabalhadores da região surpresos e levantou questões sobre a segurança na área, especialmente em relação ao controle de animais soltos. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias que levaram à invasão do animal.
