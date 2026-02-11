Menu
HOME > BRASIL
MEIO AMBIENTE

Veja prazo de inscrições em chamada pública voltada à sustentabilidade

Iniciativa destinará até R$ 10,5 milhões ao apoio de projetos voltados à proteção e à gestão dos recursos hídricos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

11/02/2026 - 19:13 h

Iniciativa chegará a cinco estados brasileiros, incluindo a Bahia
Iniciativa chegará a cinco estados brasileiros, incluindo a Bahia

O prazo para realizar as inscrições para o edital “Teia de Soluções — CAMP Viva Água: Impactos positivos para a segurança hídrica” chega ao fim no dia 13 de fevereiro, às 18h. A chamada pública destinará até R$ 10,5 milhões ao apoio de projetos voltados à proteção e à gestão dos recursos hídricos, em cinco estados brasileiros: Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

O projeto vai selecionar propostas focadas na implementação de soluções capazes de gerar impactos positivos e duradouros para a segurança hídrica, por meio da conservação da natureza, da adaptação às mudanças climáticas, da geração de renda e da melhoria da qualidade de vida em territórios estratégicos.

Processo de seleção

Para estarem elegíveis, os projetos deverão estar enquadrados em um dos dois eixos previstos no edital.

O primeiro eixo, Infraestrutura Natural para Água, contempla ações de restauração e proteção de ecossistemas que desempenham papel relevante na regulação de vazões e na qualidade da água. O segundo, Empreendedorismo e Água, é direcionado ao desenvolvimento de modelos de negócio sustentáveis associados ao uso responsável dos recursos hídricos.

Em ambos os casos, as propostas devem considerar cenários futuros de mudanças climáticas.

A seleção será realizada em duas etapas, com início a partir da submissão de proposta simplificada, vídeo-pitch e documentação. Caso sejam aprovadas na primeira etapa, as iniciativas avançam para a fase de detalhamento das soluções, com a entrega de produtos específicos e a participação em capacitações, antes de nova rodada de avaliação.

Grupos envolvidos

A chamada pública é resultado da cooperação entre a Fundação Grupo Boticário, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Fundação Araucária, com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti).

