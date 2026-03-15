Verão vai invadir o outono com calor excessivo na virada da estação

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Os últimos dias do verão devem ser marcados por temperaturas muito elevadas no Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, segundo projeções divulgadas pela empresa de meteorologia MetSul Meteorologia.

De acordo com a análise dos modelos climáticos, uma massa de ar quente começou a avançar sobre a região e deve provocar tardes de calor intenso ao longo dos próximos dias.

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Neste domingo, 15, os termômetros já registraram temperaturas entre 36°C e 38°C em áreas do Oeste e do Noroeste gaúcho. Na Porto Alegre, a máxima prevista é de cerca de 33°C.

Temperaturas podem passar dos 40°C

A tendência é de que o calor se intensifique no início da semana. Na segunda-feira, 16, grande parte do território do Rio Grande do Sul poderá registrar temperaturas próximas ou acima dos 35°C.

Regiões como Noroeste, Oeste, Campanha, Centro e o Vale do Rio Pardo devem enfrentar máximas entre 37°C e 40°C durante a tarde.

Já na capital e na região metropolitana, os termômetros podem marcar entre 35°C e 37°C.

A terça-feira (17) pode ser ainda mais quente, com previsão de temperaturas entre 37°C e 40°C em diversas cidades. Em alguns pontos isolados, os termômetros podem ultrapassar a marca dos 40°C.

Chuva pode amenizar calor no meio da semana

As projeções meteorológicas indicam que a partir da metade da semana a atmosfera deve se tornar mais instável no estado, aumentando a possibilidade de pancadas de chuva e temporais isolados.

Essa mudança nas condições do tempo pode impedir que as temperaturas atinjam níveis ainda mais extremos em parte das cidades. Mesmo assim, o clima deve continuar quente e com sensação de abafamento, devido ao aumento da umidade.

Calor pode continuar no início do outono

Apesar da instabilidade prevista para os próximos dias, os modelos climáticos apontam que o calor pode voltar a ganhar força já na semana seguinte, coincidindo com o início do outono.

Segundo a MetSul Meteorologia, há possibilidade de que a primeira semana da nova estação registre temperaturas bem acima da média, com tardes novamente superiores a 35°C e até próximas dos 40°C em algumas regiões.

Outras regiões do país também terão temperaturas elevadas

Embora o Rio Grande do Sul deva concentrar os maiores extremos de temperatura, o calor também deve atingir outras áreas do Sul, como Santa Catarina e Paraná, principalmente nas regiões Oeste.

No restante do país, a previsão também indica temperaturas acima da média para o período em cidades do Centro-Oeste e do Sudeste. Estados como Mato Grosso do Sul e áreas do interior de São Paulo podem registrar máximas superiores a 35°C.