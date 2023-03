Vereador que cometeu xenofobia contra baianos alega lapso mental

O vereador Sandro Luiz Fantinel pediu desculpas nesta quinta-feira, 2, pelo discurso xenofóbico contra o povo do Norte e Nordeste feito em pronunciamento na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul na terça-feira, 28.

Ele alegou que sofreu um lapso mental ao proferir o discurso e disse que tem muito apreço ao povo baiano e a todos do Norte Nordeste do país. Fantinel afirmou que este pedido de desculpas é feito para que todos saibam o que ele pensa.

"Em um momento de lapso mental, proferi palavras que não representam o que sinto pelo povo da Bahia e do Norte/Nordeste. Somos todos iguais. Registro que estou profundamente arrependido", afirmou o vereador.

Por fim, ele soltou o papel que estava lendo e começou a chorar ao falar que a família estava sendo atacada e sua esposa, inclusive, estava pensando em abandoná-lo.

"Minha esposa chora à noite recebendo mensagens, ofendendo ela, com o pior nome que vocês podem imaginar. Ela está pensando até em me deixar. O meu pai, a minha mãe com 80 anos, só choram dia e noite pelas ligações maldosas que estão recebendo", diz o vereador, que devido o discurso foi expulso do Patriota.

"Eu pergunto: o que eles fizeram de errado? Cobrem de mim, não da minha família. Ameaças para meu filho, que tem medo de ir para a faculdade. Eles não fizeram nada. Se alguém cometeu um erro, fui eu. Estou extremamente arrependido e peço perdão pelo que eu fiz".

Esta é a segunda vez que o vereador se pronuncia sobre o discurso. Na manhã desta quarta-feira, 1º, em entrevista à RBS TV, ele afirmou que se esta conversa fosse realizada "em outro momento e em outro contexto, não teria nada de mal".