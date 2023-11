Vereadora pede à SSP-BA Delegacia da Mulher em Morro do Chapéu | A TARDE

A presidente da Comissão da Mulher na Câmara Municipal, Betânia Araújo, deve protocolar um pedido para a construção de uma Delegacia da Mulher no município de Morro do Chapéu, na Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo afirma a vereadora, o combate à violência contra a mulher segue sendo sua principal bandeira, e o governador Jerônimo Rodrigues também é sensível a essa pauta.

"Estou pedindo ao Governo do Estado a instalação de uma Delegacia da Mulher na nossa cidade. Eu já fui vítima de violência e sei o quanto é importante que uma mulher nesta situação seja amparada pelo estado", disse Betânia, que também é pré-candidata a prefeita.

A vereadora também anunciou que deu entrada em um Projeto de Lei com a criação de diretrizes municipais que auxiliem no combate à violência contra mulheres em Morro do Chapéu.

"A Prefeitura precisa participar ativamente desse processo de conscientização pelo fim da violência contra a mulher através de campanhas, propostas e ações concretas em nosso município. Espero que o projeto seja pautado em breve, pois será um ganho importante para nossa cidade", afirmou Betânia.